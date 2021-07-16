وزير الداخلية يهنئ السيسي وكبار مسؤولي الدولة ورجال الشرطة بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق برقية تهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وجاء بها: "بمشــــاعـر يملؤهــــا التوقيــــر لعظيـــــم شخصكــم والتقديــــر لرشــــيد قيادتكــم يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانـــى مقرونة بأصدق الأمانى، وأن يُعيده المولى عز وجل على سيادتكم أعواماً ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وازدهار".

وأضاف "ونحن إذ نستقبل عيد الأضحى نستلهم منه معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء لتكون دافعاً لنا على البذل والعطاء لرفعة وطننا فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل يقيناً فى جزاء المولى عز وجل للمُجدين المُخلصين، مبتهلين إليه أن يجعله عيد أمن وخير يعُم على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية".

واختتم الوزير البرقية "حفظكم الله لمصر وحــفظ مصـــر بكــم، وســـدد على طريق الحق والعدل خُطاكم إنه نعم المولــى ونعم النصير..وكل عام وسيادتكم بخـير".

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والجنود ومعاونى الأمن والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .بوزارة الداخلية.

وجاء بها: "بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى".

وأوضح "إننا إذ نستعد لإستقبال عيد الأضحى لنستلهم منه معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء ، لتكون لنا دافعاً على البذل والعطاء لرفعة وطننا فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل يقيناً فى جزاء المولى عز وجل للمُجيدين والمخلصين ، مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية".