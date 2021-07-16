لحملة الماجستير والدكتوراه من الأطباء.. مزايا القبول للعمل كضباط مكلفين في القوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على إعلان قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالضفة العسكرية دفعة يناير 2022.

وكشفت القوات المسلحة عن مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التى يتمتع بها المكلف، والتي جاءت على النحو التالي:

يصدر قرار وزاري بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام سنويًا بحد أقصى 4 سنوات.

يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدني لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش.

يحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع (اضغط هنا).

وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة (9) صباحًا حتى (2) مساءً عدا الإجازات والعطلات الرسمية على الرقم 22617788/02.

علمًا بأن أماكن سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بكوبري القبة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 01/08/2021 ولمدة شهر.