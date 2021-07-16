نجاح تجربة المحاكاة الثانية لنقل مركب خوفو

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نجح فريق عمل المتحف المصري الكبير، صباح اليوم الجمعة، في تنفيذ تجربة المحاكاة الثانية لعملية نقل مركب الملك خوفو الأولى -من مقرها الحالي بهضبة الجيزة الأثرية إلى المتحف المصري الكبير.

وذلك استكمالًا لسلسلة تجارب محاكاة نقل مركب الملك خوفو الأولى.

وصرح اللواء المهندس عاطف مفتاح -المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة- أن تجربة أداء النقل الثانية التي جرت وقائع تنفيذها على مدى ثلاثة أيام متتالية (وذلك بدءًا من الساعة الثامنة صباح الثلاثاء 13 يوليو، وحتى فجر يوم الجمعة 16 يوليو)، قد تمت بنجاح تام، حيث تم الاختبار الكامل لجميع مراحل النقل النهائية، مع تركيب أجهزة القياس الخاصة باختبار أداء العربة، وميول الطريق، وثبات الهيكل المعدني أعلاها؛ وذلك لضمان وصول المركب إلى المتحف بأمان تام، حيث تم اجتياز التجربة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهو العمل المميز والدؤوب الذي أثبت كفاءة الجسور الرملية والكباري المعدنية الستة خارج وداخل المبنى، وكذلك أكد كفاءة العربة الذكية، وقدرتها المتميزة على المناورة والتكيف مع مصاعب الطرق.

الجدير بالذكر أن تجربة المحاكاة تم تنفيذها فى حضور لفيف مميز من أعضاء اللجنة العلمية المختصة بتنفيذ مشروع نقل مركب خوفو الأولى، وممثلي اللجنة الدائمة بوزارة السياحة والآثار، وممثلي المجلس الأعلى للآثار، وكذلك بحضور مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المتحف المصري الكبير الدكتور الطيب عباس، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للنقل والترميم بالمتحف، وأشرف محيي مدير عام منطقة الهرم الأثرية.