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للأطباء.. موعد ومكان سحب الملفات للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على إعلان قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفه العسكرية دفعة يناير 2022.

وحددت القوات المسلحة، أماكن سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بكوبري القبة، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 01/08/2021 ولمدة شهر.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع www.mod.gov.eg).

وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة (9) صباحاً حتى (2) مساءً عدا الإجازات والعطلات الرسمية على الرقم 22617788/02 .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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