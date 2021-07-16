ضبط مخدرات وأسلحة بيضاء وعصا شرطية بمطار القاهرة مع راكب قادم من هولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب مخدرات وأسلحة بيضاء وعصا شرطية، أخفاها راكب أجنبي داخل حقائبه، فور وصوله من هولندا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الهولندية، والقادمة من أمستردام، استوقف محمد عمر مأمور الجمرك، راكب أجنبي وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد البحيري مأمور الجمرك، تلاحظ وجود كثافات داخل الحقائب، وقام عمرو العميري مدير الحركة، المشرف علي صالة الوصول، بتكليف سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط كمية من نبات وبذور الماريجوانا، أخفاها في علبة جل وفى قفازات بلاستيكية، وسجائر ملفوفة بها مخدر الماريجوانا بإجمالي 10 بذور، و 13 سيجارة، وكيس شفاف به نبات الماريجوانا، و 1 برطمان بداخله 5 قطع حلوي تحتوي على مواد مخدرة، و2 سلاح أبيض، وعصا معدنية تنفرد تستخدمها الجهات الشرطية، أفاد المقدم شريف مصطفي من إدارة شرطة المفرقعات بالمطار بأنها محظورة .

وأمر أحمد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي احال الراكب للنيابة.