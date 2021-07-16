شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. إجازة عيد الأضحى و23 يوليو للقطاع الخاص من الأحد للخميس بأجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الجمعة ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. السكة الحديد: 24 قطارا إضافيا مستمرة فى القيام برحلات طوال العيد التنمية المحلية: تشغيل 11 منفذا لبيع اللحوم السودانية بـ70 جنيها فى 4 محافظات وزير الرى يستعرض موقف مفاوضات سد النهضة الإثيوبى مع رئيس الكونغو القوى العاملة:إجازة عيد الأضحى و23 يوليو للقطاع الخاص من الأحد للخميس بأجر كامل الصحة: الوقفة وأول أيام عيد الأضحى إجازة بمراكز تطعيمات لقاح كورونا وزيرة التجارة تحظر تصدير الأكسجين إلا بعد موافقة "الصحة والصناعة"