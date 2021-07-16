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حصاد الوزارات.. إجازة عيد الأضحى و23 يوليو للقطاع الخاص من الأحد للخميس بأجر

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القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الجمعة ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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