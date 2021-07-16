شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد الساحات والطريق أسفل محور الفريق كمال عامر بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الطريق والساحات الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقا) نطاق مناطق نصر الدين وخاتم المرسلين بحى العمرانية.

ووجه المحافظ، برفع أى مخلفات خاصة بالأعمال أولا بأول واستغلال المساحات بالشكل الأمثل مع استكمال تنسيق الأرصفة والفراغات ودعمها بالإنترلوك لتسهيل حركة المشاة.

كما تفقد المحافظ، كوبرى ترسا الجديد للوقوف على مواقع وضع أعمدة الإنارة بمسار الطريق، مشددا على أن تكون على أعلى مستوى، ويكون لها طابع جمالى وتحقق مستوى إنارة جيدة بالطريق، بالإضافة إلى متابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف للطريق أسفل الكوبرى للوقوف على جودة الأعمال المنفذة.

وتابع محافظ الجيزة، نسب تطوير الجزيرة الوسطى وإجراء التنسيق الجمالى لها بطول شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا)، موجها رئيس حى الطالبية بالمتابعة الدورية للأعمال مع الشركة المنفذة لضمان تنفيذها بالشكل الأمثل وتلافى أى ملاحظات.

يرافق المحافظ، خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ومحمد نور رئيس حى العمرانية، وأشرف تامر رئيس حى الطالبية.