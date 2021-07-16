شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة حلول عيد الأضحى المبارك 1442هــ جاء فيها :"الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ إنه لمن دواعى سرورى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير واليمن والبركات، وبهذه المناسبة المباركة فإن رجال القوات المسلحة يهنئون سيادتكم ويؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم الحكيمة، حراساً أمناء مستعدين للتضحية والفداء من أجل الدفاع عن سلامة الوطن وقدسية أراضيه محافظين على مقدرات ومكتسبات شعب مصر العظيم، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.