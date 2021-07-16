بعد 9 جرائم.. عصابة سرقة المساكن في قبضة مباحث المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط شخصين لتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكتن.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 9 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل صيانة كمبيوتر - كائن بمنطقة شبرا الخيمة ثان).

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.