مجهولة المصدر.. ضبط صاحب شركة بحوزته 164 ألف عبوة دواء بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على صاحب شركة وعامل بحوزتهما 164 ألف قرص وكبسولة وأمبول وعبوات دوائية "جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيا داخل سيارة في مدينة نصر.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، ضبطت صاحب شركة لتجارة وتوزيع الأدوية وعامل بذات الشركة، اثناء استقلالهما سيارة "ملك وقيادة الأول"، وبحوزتهما كمية من العقاقير الطبية "مجهولة المصدر".

وبمواجهتهما اعترف الأول بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، كما أقر بإدارته مخزن "بدون ترخيص" بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع الجهات المختصة تم استهداف المخزن المشار إليه، وعثر بداخله على (قرابة 164,339 قرص وكبسولة وأمبول وعبوات دوائية "جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة" - مبلغ مالي).

وبمواجهة الأول بما أسفر عنه الضبط، أقر بإدارته المخزن بدون ترخيص ومزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات تجارته غير المشروعة.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.