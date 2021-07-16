المرور: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5900 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2069 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 161 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفات الدراجات النارية، 53 مخالفة موقف عشوائي، 32 مخالفة لشروط التراخيص،

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.