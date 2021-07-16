مصرع شقيقين غرقا في نهر النيل بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شقيقان مصرعهما غرقا بنهر النيل بمنطقة المنيب غرب محافظة الجيزة.

تلقى العقيد محمد سلامة مأمور قسم الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حالتي غرق بالقرب من جزيرة الذهب.

غرفة النجدة أخطرت بدورها الحماية المدنية ليدفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري.

وانتشلت القوات جثة أحد الشقيقين والثانية في الثانية ظهر أمس الخميس، وتبين أن أعمارهما تتراوح ما بين (12،14 سنة)، وتم إيداعهما المشرحة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.