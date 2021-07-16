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يومان إجازة.. الصحة تكشف تفاصيل عمل مراكز لقاحات كورونا في العيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة، عن تفاصيل عمل مراكز التطعيم بلقاحات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تمتد من غد السبت الى السبت الذي يليه.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إن مراكز اللقاحات ستعمل يومي السبت والأحد بشكل طبيعي، على أن تعلق عملها يومي الاثنين والثلاثاء أيام وقفة عرفة وأول أيام العيد.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يستأنف العمل بمراكز اللقاحات من الأربعاء ثاني أيام العيد بشكل طبيعي.

وأوضح أن المواطنين الذين وصلتهم رسائل الجرعة الأولى أو الثانية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، يمكنهم الحصول على الجرعة الخاصة بهم يوم الأربعاء بشكل طبيعي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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