شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن بدء الهيئة القومية للاستشعار من البعد تدريب 1500 طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء حول بدء الهيئة فعاليات التدريب الصيفي بالنظام الإلكتروني لعدد 1500 طالب من مختلف الجامعات المصرية، على يد صفوة من أساتذة الهيئة بمختلف تخصصاتهم، باستخدام أحدث تقنيات الاستشعار من البعد، ونظم المعلومات الجغرافية، وبرامج تحليل صور الأقمار الصناعية.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية تحقيق التكامل بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية، وربط العلوم النظرية بالعلوم التطبيقية؛ بهدف دعم الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030.

وأشارت الدكتورة غادة عطا رئيس شعبة التدريب العلمي والدراسات المستمرة بالهيئة، إلى أن الهيئة تتعاون مع الجامعات المصرية؛ بهدف تأهيل الطلاب على تكنولوجيا الاستشعار من البعد، ونظم المعلومات الجغرافية؛ بما يؤهل الطلاب للمنافسة في سوق العمل، فضلاً عن نشر الوعي بثقافة الاستشعار من البعد.