شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يؤكد انعقاد امتحانات الثانوية الأزهرية غدا السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، انعقاد امتحانات الثانوية الأزهرية لمادة الحديث للقسم العلمي، في موعدها غدا السبت، كما هو مخطط سلفًا.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنَّ قرار بدء إجازة العيد من السبت القادم لا ينطبق على الامتحانات، وقد نص على استمرار أعمال الامتحانات وَفقًا للمواعيد المقررة، مهيبًا بالمعلمين والطلاب ضرورة الالتزام بالحضور والإجراءات الاحترازية والتعليمات المتبعة في الامتحانات.

بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فقد تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى من غد السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.