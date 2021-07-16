شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الطالبة مايا مجدى بجامعة حلوان بلقب الطالبة المثالية على مستوى جامعات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الطالبة مايا مجدى حلمى، بكلية الطب الفرقة الرابعة جامعة حلوان ،على المركز الأول فى اللقاء القمى السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، والذى عقد بجامعة الفيوم خلال الفترة من 12 : 15 يوليو 2021، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

وهنأ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، الطالبة مايا، لفوزها المستحق وعن جدارة فى المسابقة التى تنافس فيها كافة طلاب الجامعات بروح رياضية وبقوة واستطاعت ابنه الجامعة الفوز بالمركز الأول لتميزها، وأشار إلى أن جامعة حلوان تزخر يالطلاب المتميزين من أصحاب المواهب العلمية والثقافية الذين يمثلون نموذجاً مثالياً للطالب الجامعي، فى الوقت الذى تسعى فيه الجامعة لتنفيذ ودعم الأنشطة الطلابية المتنوعة ورعاية الطلاب المتميزين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد فى الدراسة والتنمية البشرية لذاتهم.

وأعرب الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته مقدمًا التهنئة لطالبة جامعة حلوان، داعيًا كافة الطلاب على التفوق واكتشاف تميزهم ومواهبهم فمثل هؤلاء المبدعون يمثلون نموذجاً مثالياً للطالب الجامعي.

وحصلت ابنة جامعة حلوان، على المركز الأول عقب توافر مجموعة من الشروط العامة التى يجب توافرها فى الطلاب المشاركين فى المسابقة، من مهارات الاتصال الجيد والعرض الفعال، كما تم تقييم الطلاب المتسابقين على مستويين: وهما المستوى التمهيدى الذى تم من خلال لجنتين اللجنة الأولى (لجنة العرض التقديمى والسمات الشخصية والمظهر العام و إدارة الحوار والأنشطة الطلابية والتفوق العلمى والاسهامات الاجتماعية وبرامج التنمية البشرية) واللجنه الثانية (تم تقييم الطلاب فى الثقافة العامة واللغة الاجنبية التى يجيدها)، أما فى المستوى النهائى فتم التقييم للمشاركين على إجمالى الدرجات التى حصل عليها الطلاب فى المستوى التمهيدى والنهائي.

وتكونت لجنة تحكيم الدور النهائى للمسابقة من الدكتور طايع عبد اللطيف طه - مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، والدكتور رشدى شوقى العدوى - عضو لجنة التحكيم والأستاذ بجامعة كفر الشيخ، والدكتور محمود سيد صادق - عضو لجنة تحكيم والأستاذ بجامعة جنوب الوادى، والدكتور هشام الجيوشى - عضو لجنة التحكيم وسكرتير عام الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والدكتورة نيفين السواح - عميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم، والدكتور أشرف العباسى - عضو لجنة تحكيم.

وتمت المشاركة فى المسابقة تحت إشراف نخبة من مسئولى الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ عصام زكى مدير إدارة النشاط الاجتماعي، سحر نصر رئيس البعثة، سيد دياب "مشرف".