شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها لألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج فى ضحايا الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعربت جمهورية مصر العربية اليوم الجمعة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها وتضامنها مع كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومملكة هولندا فى ضحايا الفياضانات المروعة وتضرر بعض المناطق، والتى أسفرت عن وفاة وفقدان عدد كبير من الضحايا .

كما تقدمت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - بصادق تعازيها لذوى الضحايا، متمنية نجاة المفقودين، كما عبرت مصر عن تضامنها مع حكومات وشعوب تلك الدول الصديقة جراء تلك الأزمة.