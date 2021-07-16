شكرا لقرائتكم خبر عن "صناع الخير" تنتهى من إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالمنوفية ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية، فعالية بمناسبة الانتهاء من تنفيذ أعمال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بقرية ميت عفيف مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتسليم المنازل إلى أصحابها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحت إشراف وزيرة التضامن الاجتماعى، وبالتزامن مع الاحتفالية الكبرى التى أقيمت على استاد القاهرة بمناسبة المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، والتى شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسى

حضر فعاليات تسليم المنازل بعد إعادة إعمارها لأصحابها إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، نائباً عن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، كما حضر الاحتفالية عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومركز الباجور.

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن إعادة إعمار المنازل المتهالكة بميت عفيف يأتى فى إطار التعاون لتقديم الخدمات الإنسانية النوعية للقرى والتجمعات الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية، وأن أعمال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بميت عفيف، تضمنت إعادة البناء بشكل كامل، فضلاً عن عمل أسقف وأرضيات وحمام ومطبخ وسباكة ودهانات.

وأوضح عبدالجليل أنه يتم تقديم مساعدات غذائية للأسر الأشد احتياجا فى حلايب والشلاتين أقصى جنوب مصر، ومن المتوقع أن ينطلق تعاون جديد فى تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة وفى بناء مساجد فى المناطق الأشد احتياجا فى أنحاء الجمهورية.

وأثناء تفقده للمنازل التى تم إعادة إعمارها ويتم تسليمها لأصحابها، أشاد وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنوفية بجودة الأعمال التى تم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، معرباً عن تقدير القيادات التنفيذية بالمحافظة لجهود العمل الأهلى الجادة فى خدمة شرائح غير القادرين.

من جانبهم، عبر أصحاب المنازل التى تم إعادة إعمارها عن امتنانهم وسعادتهم بما تم من أعمال إعادة إعمار كاملة لمنازلهم، موضحين أنهم لم يكونوا يتوقعون أن تتم أعمال إعادة الإعمار بهذه الجودة الحاصلة وبالمجان تماماً دون أن يتكلفوا أى نفقات على الإطلاق.