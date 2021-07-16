شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‎‏‎‏‎‏‎ ‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت استقرارا، وجاءت كالتالى: ‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام. ‎- البطاطس 7 جنيهات. ‎- البصل الأبيض 5 جنيهات. ‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات ‎- الكوسة بـ 8 جنيهات. ‎- الجزر بـ 7.5 جنيه. ‎- الخيار بـ 10 جنيهات. ‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‎- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات. ‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه. ‎- الباذنجان العروس 5.5 جنيه ‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات. ‎- الفلفل الألوان 12.5 جنيها. ‎- الليمون بـ 14 جنيها. ‎- الفاصوليا الخضراء بـ 17 جنيها ‎- التفاح السكرى 27 جنيها. ‎‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه. ‎‏‎‏‎- العنب الأحمر 14 جنيها. ‎- العنب الأبيض 13 جنيها. ‎- الباميا الخضراء 14 جنيها. ‎- تفاح احمر ايطالى 27 جنيها. ‎- تفاح بلدى 15 جنيها.