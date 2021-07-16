مبيعات الصكوك 78 مليون جنيه.. الأوقاف: بدء وصول دفعات الأضاحي لمجزر أبي سمبل - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء وصول دفعات الأضاحي لمجزر أبي سمبل بأسوان استعداد لذبحهاعقب صلاة العيد.

في الوقت نفسه، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تشكيل لجنة عليا للإشراف على مشروع صكوك الأضاحي، وهي على النحو التالي:

المهندس/ سمير الشال الوكيل الدائم – رئيسًا للجنة.

والشيخ/ صبري ياسين – رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش – نائبًا لرئيس اللجنة.

والدكتور/ محمد الشحات أبو ستيت – مدير عام المكتب الإعلامي – منسقًا.

والشيخ/ علاء شعلان – مدير عام المتابعة الفنية – عضوًا.

علاء حلمي – مدير عام الشئون المالية – عضوًا.

والشيخ/ أحمد عبد المنعم – مدير عام المتابعة الداخلية والحوكمة – عضوًا.

والشيخ/ محمد نور – مدير عام التفتيش الدعوي – عضوًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن هذه اللجنة مركزية للإشراف على المشروع، على أن يتم تشكيل لجان فرعية على مستوى جميع المديريات تضم كلاً من مدير المديرية ووكيلها ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات (أ) ومدير المديرية ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات (ب)، على أن تستعين بمن تحتاج إليه لإتمام أعمالها، وتمارس عملها من تاريخه حتى انتهاء عملية التوزيع كاملة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي بالمديريات، بلغ (78414195) حتى تاريخه.