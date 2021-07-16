وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة اليوم الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، والتي تدور حول "الحقوق والواجبات في حجة الوداع".

وقال وزير الأوقاف في تصريحات له، الجمعة، أنه سيخصص جزء من خطبة الجمعة للحديث عن مشروع "حياة كريمة" كحق إنساني.

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة اليوم الجمعة، هو الحقوق والحرمات في خطبة الوداع، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 8 مساجد جديدة (إحلالًا وتجديدًا)، ومسجدا واحدا صيانًة وترميمًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1536) مسجدا، منها (1414) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، و(122) مسجدًا صيانة وترميمًا.

والمساجد المقرر افتتاحها هى:

أولًا : مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا:

1. السنجق – قرية الناصرية – مركز دير مواس.

2. حافظ عبد المقصود – بني وركان – العدوة.

3. عين العرب – المودة – بني مزار.

4. عباد الرحمن – الحي السادس – المنيا الجديدة.

مديرية أوقاف شمال سيناء:

5. مسجد العاطي الوهاب (أولاد علي) الكائن خلف مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكري – مدينة العريش.

مديرية أوقاف القاهرة:

6. الشرقاوي – التجمع الخامس.

مديرية أوقاف أسوان:

7. الصفا والمروة – عزبة البدرات مدينة السباعية – أسوان.

مديرية أوقاف كفر الشيخ:

8. مسجد عثمان ماهر – عزبة عثمان دفريا – كفر الشيخ غرب.

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف البحيرة:

9. الرحمة – فيشا المحمودية.