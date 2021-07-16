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سداد المخالفات أبرزها.. خدمات مرورية إرشادية واقتصادية إلكترونية لتجنب الزحام

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القاهرة - سامية سيد - أنشأت الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، الموقع الإلكترونى "بوابة مرور مصر"، وتحتوى تلك البوابة على خدمات إرشادية واقتصادية، ومنها:

 

- سداد قيمة المخالفات

 

- سداد الضرائب والرسوم

 

- سداد التأمين الإجبارى 

 

- سداد رسوم توصيل المنازل

 

- شراء اللوحات المعدنية المميزة عن طريق رابط الموقع الإلكترونى 

 

- خدمة لتتبع جميع اللوحات والتى دخل المواطن للمزاد عليها

 

- إحصائيات ومعلومات تهم المواطن

 

- إجراءات تراخيص السيارات

 

- قانون المرور واللوائح التنفيذية 

 

- مجموعة من السلوكيات المرفوضة للسائقين منعا للحوادث

 

- الخرائط الإلكترونية (استعلام عن أقرب وحدة تراخيص المرور)

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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