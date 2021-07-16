شكرا لقرائتكم خبر عن سداد المخالفات أبرزها.. خدمات مرورية إرشادية واقتصادية إلكترونية لتجنب الزحام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنشأت الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، الموقع الإلكترونى "بوابة مرور مصر"، وتحتوى تلك البوابة على خدمات إرشادية واقتصادية، ومنها:
- سداد قيمة المخالفات
- سداد الضرائب والرسوم
- سداد التأمين الإجبارى
- سداد رسوم توصيل المنازل
- شراء اللوحات المعدنية المميزة عن طريق رابط الموقع الإلكترونى
- خدمة لتتبع جميع اللوحات والتى دخل المواطن للمزاد عليها
- إحصائيات ومعلومات تهم المواطن
- إجراءات تراخيص السيارات
- قانون المرور واللوائح التنفيذية
- مجموعة من السلوكيات المرفوضة للسائقين منعا للحوادث
- الخرائط الإلكترونية (استعلام عن أقرب وحدة تراخيص المرور)