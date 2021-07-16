شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع سفير اسبانيا التعاون فى مجال الاستزراع السمكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رامون جيل كاساريس سفير اسبانيا بالقاهرة وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين في مجال الاستزراع السمكي والتقاوي وتحديث الري والصوب الزراعية .

رحب القصير بالسفير الإسباني، وأكد ان العلاقات المصرية الأسبانية متميزة حيث تعتبر أول دولة تعاملت معها مصر في مشروع الصوب الزراعية، مشيرا الى المشروعات العملاقة التي اقامتها الدولة المصرية في مجال الإستزراع السمكى والري الحديث فضلا عن أن مصر تعتبر أولى دول المنطقة في إنتاج البلطي والثالث عالميا كما أن مصر الاولى افريقيا في الاستزراع السمكي وهناك إهتمام كبير من القيادة السياسية بقطاع الزراعة .

وأضاف القصير انه بحث أيضا مع السفير الاسباني التعاون في مجال الصحة السمكية والتصحر والذكاء الاصطناعي، وتناول الجهود التي تبذلها الدولة حاليا للتغلب على ندرة المياه مشيرا إلى أن حصة مصر من النيل ثابتة منذ عشرات السنوات رغم الزيادة السكانية المطردة وكذلك زيادة الرقعة الزراعية وأكد أن مصر لم تنكر حق اثيوبيا في التنمية في مقابل الحفاظ على حق مصر في الحياة وحقوقها التاريخية والازلية في نهر النيل.

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‏من ناحيته وجه السفير الاسباني الشكر لوزير الزراعة على حفاوة الاستقبال وعلى العرض الوافى لمستقبل التعاون بين مصر واسبانيا وقال إن بين البلدين تعاون ومصالح مشتركة منذ قديم الأزل لأنهما شركاء في حوض البحر المتوسط، لافتا إلى ‏أن بلاده لن تبخل بالتعاون مع مصر في المجالات التى طرحها وزير الزراعة، مشيرا إلى التطور الذي شهدته الزراعة المصرية مؤخرا كما أن المعامل التابعة للوزارة تتمتع بجودة عالية.

و‏اتفق وزير الزراعة والسفير الأسباني على سرعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وترجمته لافعال على أرض الواقع مع تشكيل مجموعة عمل من الخبراء في البلدين.