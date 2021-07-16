شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يشكر الرئيس السيسى لإشادته الدائمة بالمرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوجيهه التحيه إلى المرأة المصرية خلال الخطاب الذى ألقاه في احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومى حياة كريمة.

وقال الرئيس فى خطابه "أتوجه بتحية خاصة للمرأة المصرية العظيمة التي كانت دومًا في طليعة المسيرة الوطنية وفى صدارة التحدي".

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها بكلمات الرئيس قائلة" إن دعم الرئيس وإشادته الدائمة بالمرأة المصرية، وحرصه على إظهار هذا الدعم والتقدير خلال جميع خطاباته محلياً ودولياً هو وسام وشهادة عظيمة من زعيم وقائد عظيم فى حق المرأة المصرية القوية الصبورة الشجاعة التى تعشق تراب الوطن " .

كما عبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بانطلاق هذه المبادرة الرئاسية العظيمة التى سوف تسهم في تطوير الريف المصري والنهوض بأوضاعه ، مما سوف ينعكس إيجاباً على وضع المرأة المصرية بهذه المناطق.

يذكر أن خطاب الرئيس جاء خلال احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومى انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري ، والتى عقدت باستاد القاهرة، بحضور القيادة السياسية للدولة المصرية، وكل من البرلمانيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين وكبار نجوم الفن والثقافة، وشباب من مختلف الأحزاب والمحافظات، ومواطنين من شتى ربوع مصر.