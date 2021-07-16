شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات وزارة الزراعة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وإعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضى الزراعية خلال الأجازة. 1- التعامل بالازالة الفورية فى المهد بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلى والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق. 2- تلقى تليفونات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن رقم 15500 و19561. 3- ربط غرفة العمليات المركزية مع الغرف الفرعية بالمحافظات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية. 4- الغاء الراحات والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسى الحماية. 5- المرور الدوري والمستمر لمشرفى الاحواض، على الزمامات والمتابعة لأي حالة تعدي على الارض الزراعية، لازالتها في المهد.