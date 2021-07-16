شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: 24 قطارا إضافيا مستمرة فى القيام برحلات طوال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد أن 24 قطارا إضافيا مستمرة في القيام برحلات إضافية بجانب رحلات القطارات المجدولة طوال أيام عيد الأضحى، تشمل 6 قطارات مكيفة و6 قطارات روسية جديدة (عادية) و12 قطارا مُحسنا مسماها "تحيا مصر"، لتصل إجمالي الرحلات الإضافية طوال فترة تشغيل العيد إلى 170 رحلة خلال الفترة من 13 حتى 30 يوليو الجارى على خطوط الوجه القبلى لخدمة أهالى الصعيد.

وتقوم القطارات الإضافية برحلاتها اليومية من الإسكندرية والقاهرة فى اتجاه أسوان والعكس فقط، شاملة قطارات مكيفة وعادية، وذلك من أجل مواجهة الإقبال الكبير من أهالى الصعيد على السفر بالقطارات خلال عيد الأضحى المبارك واستيعاب الأعداد الكبيرة من المسافرين التى ترغب قضاء العيد مع أسرهم بمحافظ الصعيد.

وحددت هيئة السكة الحديد قواعد حجز القطارات الإضافية ممثلة في حجز 4 تذاكر لكل راكب بموجب الرقم القومى، مع بدء الحجز على جميع القطارات المكيفة صباح كل يوم فى تمام الساعة 7.00 صباحاً، بجانب قصر حجزها من شبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية، مع وقف حجزها عبر أبلكيشن الحجز على الهاتف المحمول أو موقع الهيئة المخصص لحجز التذاكر.

وتشمل قائمة القطارات الإضافية التي قررت هيئة السكة الحديد الدفع بها خلال فترة عيد الأضحى ابتداء من الغد التالى:

ـ تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1934 ليقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان على أن يقوم من القاهرة الساعة 20.10 يصل أسوان الساعة 08.45 في اليوم التالى.

ـ تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1935 بين ليقوم برحلات يومية بين أسوان والقاهرة على أن يقوم من أسوان الساعة 21.30 ويصل القاهرة الساعة 10.30 اليوم التالى.

ـ تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1936 ليقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان على أن يقوم من القاهرة الساعة 23.15 يصل أسوان الساعة 12.00 اليوم التالى.

ـ تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1937 ليقوم برحلات يومية بين أسوان والقاهرة على أن يقوم من أسوان الساعة 19.35 يصل القاهرة الساعة 07.55 اليوم التالى.

ـ تشغيل القطار رقم 2012 مكيف القاهرة /أسوان خلال الفترة من 17-19/7/2021.

ـ تشغيل قطار 2013 مكيف أسوان / القاهرة خلال الفترة من 23-25/7/2021 .

ـ تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2202 ليقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان خلال الفترة على أن يقوم من القاهرة الساعة 09.10 ويصل أسوان الساعة 23.05 ذات اليوم.

ـ تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2203 ليقوم برحلات يومية بين أسوان والقاهرة على أن يقوم من أسوان الساعة 08.50 ويصل القاهرة الساعة 21.50 ذات اليوم.

ـ تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2204 ليقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان على أن يقوم من القاهرة الساعة 00.45 ويصل أسوان الساعة 13.35 ذات اليوم.

ـ تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2205 ليقوم برحلات يومية بين أسوان / القاهرة على أن يقوم من أسوان الساعة 00.50 ويصل القاهرة الساعة 15.00 ذات اليوم.

ـ كما سيتم خلال يوم 17/7/2021 و26/7/2021 تشغيل عدد 6 قطارات مُحسنة تحت مسمى "تحيا مصر" فى رحلتى الذهاب والعودة لخدمة أهالى النوبة وهى تضم القطارات أرقام 2030/ 2031 / 2036 / 2037 القاهرة / أسوان والعكس والقطارين رقمى 2032/2033 بين الإسكندرية / أسوان والعكس.

ـ سيتم خلال يوم 15/7/2021 ويوم 25/7/2021 تشغيل عدد 2 قطار روسى وعدد 2 قطار تحيا مصر خدمة خاصة للإتحاد النوعى بين القاهرة/ أسوان والعكس.

ـ تشغيل قطارى 2028/2029 يوم 18/7/2021 ويوم 29/7/2021 فى رحلتى الذهاب والعودة بعربات تحيا مصر بين الاسكندرية/ أسوان والعكس خدمة خاصة لنادى أبو الريش .

ـ تشغيل قطارى 2026/2027 يوم 18/7/2021 ويوم 29/7/2021 فى رحلتى الذهاب والعودة بعربات تحيا مصر بين الاسكندرية/ أسوان والعكس خدمة خاصة لنادى الجعافرة الرياضى.