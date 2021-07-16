القوى العاملة: تعيين 1052 شابا بجنوب سيناء وتحرير 34 محضرا لمنشآت مخالفة



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء قامت بتعيين 1052 شاباً، منهم شاب من ذوى الهمم والعزيمة، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1127 شابا.

من جهته أوضح مدير المديرية أشرف علم الدين، في تقريره للوزير بشان إنجازات المديرية خلال شهر يونيو الماضي- أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً، منها 18 ألف جنيه لـ 9 عمال منح مولود جديد، و منحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، و 2000 جنيه منحة وفاة أحد الأقارب لعامل، وصرف منحة عيد العمال لـ 2599 عاملاً من المسجلين بواقع مليون و 299 ألفاً و 500 جنيه، فضلاً عن تسجيل 47 عاملاً جديداً على المنظومة، وتحرير 620 بوليصة تأمين على الحياة لتلك الفئة .

وأشار إلى أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 11 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 196 منشآ من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وعقد ندوتين توعية، كما تم تلقى 105 شكاوى عمالية وتم تسوية 7 شكاوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 37 شكوى، و 36 شكوي ما زالت تحت البحث.

وتابع " أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 20 منشأة، وإعادة التفتيش على 88 منشأة، وأسفر عن تحرير 34 محضر سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوتين للتوعية وإجراء 17 قياسا وبحث 3 شكاوى كما أن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية".