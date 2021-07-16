كيف تقضي إجازة العيد بـ2000 جنيه في أفضل الأماكن السياحية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

مع حلول عيد الأضحى المبارك والعطلة الرسمية والإجازات، يبحث المواطنون عن أفضل وأرخص الأماكن السياحية لقضاء رحلة سعيدة بأقل التكاليف، حيث يتبادر إلى الأذهان كيف أقضي إجازة العيد بأقل تكلفة.

وتتسارع فنادق مرسى مطروح والعلمين والإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم ودهب وغيرها من المقاصد السياحية، في تقديم عروض تناسب جميع الفئات بهدف تنشيط السياحة الداخلية، خاصة خلال فترة الأعياد والإجازات الصيفية مع الالتزام بنسبة الـ 70% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقاً لضوابط التشغيل المقررة.

عروض الأسعار

ويرصد "الخليج 365" أسعار وعروض بعض الفنادق على النحو التالي:

ـ فنادق فئة ثلاث نجوم بين 300 إلى 400 جنيه في الليلة.

ـ فنادق فئة أربع نجوم بسعر 600 جنيه في الليلة.

ـ فنادق فئة خمس نجوم بسعر 750 جنيها في الليلة.

طرق الحجز:

وهناك 5 طرق أمام الراغبين في السفر للحجز في أحد الفنادق على النحو التالي:ـ

ـ شركات السياحة المصرية العاملة في حجز الرحلات والفنادق.

ـ الحجز عن طريق الفنادق مباشرة عبر مواقعها الإلكترونية أو تليفوناتها المباشرة.

ـ الحجز من خلال صفحاتهم الرسمية على "فيس بوك".

ـ حجز التذاكر سواء ـ(الباص أو الطيران)ـ والسفر إلى الوجهة التي يرغب فيها والتوجه إلى الفندق مباشرة.

ـ شركة مصر للطيران أو من خلال مكاتبها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية لحجز الطيران.

من ناحيته، أكد علي غنيم، رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية، أن أسعار الفنادق خلال إجازة عيد الأضحى والصيف، في متناول الجميع، لافتا إلى أن أفضل الأماكن السياحية تتمثل في مرسى مطروح والعلمين والإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم.

وقال غنيم لمصراوي، إن الفنادق والمنتجعات السياحية، على أتم الاستعداد لاستقبال كل المواطنين المصريين والأجانب، حيث تتمتع هذه المناطق بمناخ رائع ومعتدل لكل الزائرين.

ونصح المواطنين الراغبين في قضاء إجازة عيد الأضحى وإجازة الصيف، بالذهاب إلى مدينة مرسى مطروح، كون أسعارها تناسب كافة المواطنين، حيث تضم فنادق فئة نجمتين و3 نجوم و4 نجوم.

وأضاف غنيم، أن سعر الليلة في فنادق فئة نجمتين و3 نجوم تتراوح بين 400 إلى 500 جنيه في الليلة الواحدة، وتضم كل الإمكانيات لاستقبال الزائرين المصريين لقضاء إجازة ممتعة.

وتابع: "وتضم مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، فنادق ومنتجعات سياحية رائعة، وتقدم أسعار مناسبة تتراوح بين 700 إلى 800 جنيه في الليلة، بجانب مرسى علم وتتراوح أسعارها في نفس أسعار شرم والغردقة، وبالتالي هناك فرصة للتنقل بين هذه المصايف الموجودة في مصر".

وحول وسائل النقل، أشار غنيم، إلى هناك شركات نقل بأسعار تناسب الجميع من القاهرة إلى كافة المقاصد السياحية، موضحا أن الأبواب مفتوحة أمام كل المصريين بأسعار جميلة للغاية، داعيا إلى تشجيع السياحة الداخلية لعودة الروح للجسد السياحي من جديد.

أسعار الطيران:

وفي السياق ذاته، كانت شركة مصر للطيران أعلنت بداية الشهر الماضي عن استمرارها في طرح أسعار خاصة للسفر إلى الوجهات الداخلية في مصر، وذلك في إطار الاهتمام المستمر من الشركة بتنشيط حركة السفر الداخلية.

وقررت الشركة، تسيير رحلات بأسعار 2150 جنيها، وذلك للسفر من القاهرة إلى شرم الشيخ أو الغردقة أو الأقصر، وسعر 2450 جنيها إلى مرسى علم وأسوان.