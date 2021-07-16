التمويل العقاري| الإسكان تعلن المشروعات المستفيدة من مبادرة الـ3%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن المرحلة الأولى من سكن لكل المصريين التي تم إطلاقها نهاية العام الماضي سيتم تطبيق المبادرة الجديدة على هذا الطرح، لافته إلى أن البنك المركزي أعلن رسميًا تفعيل مبادرة الـ3% ومدة سداد حتى 30 سنة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي لمصراوي، أنه فيما يخص المتقدمين على الإعلان الأول بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لمحور متوسطي الدخل (سكن مصر / دار مصر / جنة) سيتم تطبيق شروط المبادرة لمتوسطي الدخل فقط في حالة استيفاءهم شروط المبادرة الجديدة.

وتابعت: إن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري، سيتم تطبيق شروطها على كافة الإعلانات التي سيقوم الصندوق بطرحها خلال الفترة القادمة ما لم يصدر بشأنه قرار بغير ذلك.

وأوضحت عبدالحميد، أن الحد الأقصى لسعر الوحدة بالنسبة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، ويتم دفع مقدم حجز 10%، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل يتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وأضافت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الفائدة 3 % متناقصة تسري على الوحدات منخفضة ومتوسطة الدخل.

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