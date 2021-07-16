شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف تعريفى يوضح الخريطة الكاملة لاستعدادات الوزارة لاستقبال عيد الاضحى المبارك، والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

وشملت الاجراءات الآتي:

1- توفير كميات مناسبة من اللحوم بالاسواق:

تم الموافقة على استيراد 96 ألفا و500 رأس عجل بقري، و 70 ألف رأس من الأغنام الحية، بغرض الذبيح الفورى فصلا عن 6500 طن من اللحوم المصنعة.

2- طرح اعداد من الرؤوس الحية من عجول الجاموس والابقار، والماعز والخراف بمزارعها، بسعر

50 جنيه للعجل الجاموسي، و58 جنيه للعجل البقري

، و60 جنيه للخراف

3- ضخ المزيد من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والألبان بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، وتمثلت اسعار اللحوم البلدية بمنافذ 110 جنيه الضأن البلدي للكيلو، و 115 جنيه للكندوز البلدي للكيلو.

4- حملات بيطرية مكثفة على مستوى الجمهورية، شملت اسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم والاضاحي الحية، كذلك تنفيذ 90 زيارة ميدانية لأسواق المواشي والقرى والمنازل للاطمئنان على الماشية قبل عيد الاضحى ، وتكثيف حملات التفتيش على المجازر.

5- اصدار روشتة تشمل 12 نصيحة للمواطنين قبل شراء الأضاحي.

6- اعلان حالة طوارئ بالقطاعات والهيئات الخدمية خلال اجازة العيد.

7- انشاء غرف عمليات بكافة المحافظات لمنع التعدي على الاراضي الزراعية، والغاء الاجازات والراحات لمهندسي حماية الاراضى.

8- العمل بنظام النوبتجيات والمرور الدائم لمشرفي الاحواض، لمنع اي تعدي على الاراضي الزراعية.

9- دعم المجازر على مستوى الجمهورية بالاطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال ايام العيد، والحد من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.

10- تستقبل الوزارة شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام الخط ساخن 15500 و 19561

و تطبيق الواتس آب على رقم 01111866710 .