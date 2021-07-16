شكرا لقرائتكم خبر عن 97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة مافيا تجارة اللحوم الفاسدة والمغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة مافيا تجارة اللحوم الفاسدة والمغشوشة، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة مافيا تجارة اللحوم الفاسدة والمغشوشة.

وايد 97% من القراء مطالب تغليظ عقوبة مافيا تجارة اللحوم الفاسدة والمغشوشة، بينما عارض 3% من القراء مطالب تغليظ عقوبة مافيا تجارة اللحوم الفاسدة والمغشوشة.