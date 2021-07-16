شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح اليوم 9 مساجد جديدة إحلالا وتجديدا وصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 8 مساجد جديدة (إحلالًا وتجديدًا)، ومسجدا واحدا صيانًة وترميمًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1536) مسجدا، منها (1414) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، و(122) مسجدًا صيانة وترميمًا.



والمساجد المقرر افتتاحها هى: والمساجد المقرر افتتاحها هى: أولًا : مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف المنيا:

1. السنجق – قرية الناصرية – مركز دير مواس.

2. حافظ عبد المقصود – بني وركان – العدوة.

3. عين العرب – المودة – بني مزار.

4. عباد الرحمن – الحي السادس – المنيا الجديدة.

مديرية أوقاف شمال سيناء:

5. مسجد العاطي الوهاب (أولاد علي) الكائن خلف مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكري – مدينة العريش.

مديرية أوقاف القاهرة:

6. الشرقاوي – التجمع الخامس.

مديرية أوقاف أسوان:

7. الصفا والمروة – عزبة البدرات مدينة السباعية – أسوان.

مديرية أوقاف كفر الشيخ:

8. مسجد عثمان ماهر – عزبة عثمان دفريا – كفر الشيخ غرب.





ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :مديرية أوقاف البحيرة:

9. الرحمة – فيشا المحمودية.