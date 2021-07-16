شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح اليوم 9 مساجد جديدة إحلالا وتجديدا وصيانة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 8 مساجد جديدة (إحلالًا وتجديدًا)، ومسجدا واحدا صيانًة وترميمًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1536) مسجدا، منها (1414) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، و(122) مسجدًا صيانة وترميمًا.
والمساجد المقرر افتتاحها هى:
أولًا : مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنيا:
1. السنجق – قرية الناصرية – مركز دير مواس.
2. حافظ عبد المقصود – بني وركان – العدوة.
3. عين العرب – المودة – بني مزار.
4. عباد الرحمن – الحي السادس – المنيا الجديدة.
مديرية أوقاف شمال سيناء:
5. مسجد العاطي الوهاب (أولاد علي) الكائن خلف مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكري – مدينة العريش.
مديرية أوقاف القاهرة:
6. الشرقاوي – التجمع الخامس.
مديرية أوقاف أسوان:
7. الصفا والمروة – عزبة البدرات مدينة السباعية – أسوان.
مديرية أوقاف كفر الشيخ:
8. مسجد عثمان ماهر – عزبة عثمان دفريا – كفر الشيخ غرب.
ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :
مديرية أوقاف البحيرة:
9. الرحمة – فيشا المحمودية.