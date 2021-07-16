شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة حياة كريمة .. تبطين 33 ترعة بالأقصر بتكلفة 388 مليون جنيه "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الأقصر العمل على قدم وساق يومياً فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهو المشروع القومى لتطوير القرى المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن بينها مشروعات تبطين الترع فى المدن المختلفة والتى تتم تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث إن مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف أحد أهم المشروعات القومية الذى أطلقة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر أبريل الماضى بجميع محافظات مصر، والذى يساهم فى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية، بما يحقق وفراً فى مياة الرى بحوالى 5 مليارات متر مكعب سنويا.

ففى مدينة أرمنت تجرى خطوات بكل قوة على أرض محافظة الأقصر، ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، حيث رصد ”الخليج 365” أعمال تبطين وتأهيل ترعة الجبل بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، وذلك بطول 8700 متر.

ومن جانبه قال العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، إنه توجد فى مركز ومدينة أرمنت 25 ترعة منها ترعتان رئيسيتان بأطوال تصل لـ85 كيلومترا، وجرى البدء فى ترعة الجبل الترعة الرئيسية بتأهيلها وتبطينها بالكامل لخدمة القرى المحيطة بها، ويجرى التجهيز للعمل فى 15 ترعة أخرى خلال الأيام المقبلة ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، مؤكداً أنه لا يجرى التقييد حالياً بأى بروتوكولات أو شيء، فالدولة قراراتها فورية وتسعى الدولة كمرحلة أولى فى مبادرة "حياة كريمة" أن تنتهى من الرى المختارة فى مدة زمنية قدرها عام فقط.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أرمنت فى لقائه لـ"الخليج 365" أنه جرى رصد تكلفة مبدئية لتأهيل وتبطين الـ25 ترعة بمدينة أرمنت بطول 85 كيلومترا بحوالى 335 مليون جنيه، حيث إنه من فوائد العمل فى تأهيل وتبطين الترع التوفير فى ترشيد المياه، ومنع الرى فى غير المناوبات، بجانب وصول المياه لجميع المواطنين بصورة سهلة وبسيطة دون عوائق أو تلوث، وكذلك الترعة أثناء التبطين يجرى ضمها قليلاً لفتح الطرق بشكل أفضل لخدمة المواطنين.

ومن جانبه قال المهندس محمد خالد، وكيل الإدارة العامة لرى غرب قنا، إن ترعة الجبل تتبع هندسة الرى بأرمنت والتى تشمل مركزى إسنا وأرمنت، وهى بطول حوالى 8 كيلو و700 متر، سيتم تأهيلها بالكامل لتخدم زمام حوالى 3 آلاف فدان فى 3 قرى، وهى قرية الرزيقات بحرى والرزيقات قبلى والرياينة، ومدة العمل فى تأهيل وتبطين الترعة سنة تقريباً، وتم العمل حتى الآن فى 3 كليو من الترعة وهو معدل أعلى من المعدل المقرر للعملية.

وأضاف المهندس محمد خالد لـ"الخليج 365"، أنه سيتم العمل بمعرفة الإدارة فى مركز أرمنت بتأهيل وتبطين 15 ترعة أخرى بإجمالى طول 18 كيلومترا بتكلفة تقديرية 256 مليون جنيه، حيث إن إجمالى الترع الفرعية بمدينة أرمنت تصل لحوالى 23 ترعة فرعية تخدم أكثر من 20 ألف فدان على مستوى المحافظة بأطوال ترع حوالى 100 كيلو متر، موضحاً أن مشروع التبطين يمنع نمو الحشائش فى الترع الطينية والتى كانت إزالتها تكلف الدولة أموالاً باهظة، وهكذا يساهم المشروع فى توفير الإمكانيات المالية التى كانت تهدر فى تنظيف الحشائش والمخلفات داخل الترع، كما يساهم هذا المشروع إلى جانب التوسع فى التحول للرى الحديث فى تغيير وجه مصر فى مجال الزراعة وتوفير المواد الغذائية بوجه عام، ويسهم فى تخلص المياه من المخلفات لتصل إلى الشبكات بشكل سلس وبدون انسدادات وعراقيل لتسهيل عملية الرى والتنقيط وتوفير المياه وتقليل نسبة التبخير.

وفى مدينة إسنا تشهد المدينة العمل على قدم وساق فى تبطين ترع المدينة بهندسة إسنا، وذلك فى ترعتى "ساحل الدير" و"الدير"، وجارى أعمال التبطين بالخرسانة المسلحة والعادية أعلى طبقة من الرمل المثبت بالترعتين و16 ترعة بالمدينة بأطوال مستهدفة (79) كم، كما يتم متابعة تبطين وتأهيل ترعة ساحل الدير بمركز أسنا بطول 6800 متر، والتى تم الإنتهاء من أعمال 2 كيلو متر بها حيث تم إزالة التعديات على جانبيها، وجار تأهيل 16 ترعة بطول 79 كيلومترا، ضمن خطة وزارة الرى والموارد المائية، كما تتم أعمال تغطية ترعة الخور والجارى تغطيتها بطول 190م ضمن خطة الوحدة المحلية للمركز بإشراف من هندسة رى إسنا، كما حيث إنه تم تغطية ترعة الخور بداية من موقف القرية حتى إدارة التضامن الاجتماعى لتوسعة مدخل مدينة اسنا من الناحية الجنوبية، كما تم امداده الطريق بأعمدة انارة وتوسعة الطريق ليصبح حارتين.

أما فى مدينة الطود، فيتابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، ورئيس الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة بصرى النوبى يوسف، ومسئول رى الطود بهندسة رى الأقصر سعدى حسين مدني، أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بقرية منشية النوبة للترعة العالية بطول 4 كيلومتر تقريبا، والتى تم تنفيذ 300 متر من تبطينها، كما يجرى العمل على تنفيذ الترعة الواطية بطول 4 كيلومتر تقريباً، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، تبطين وتأهيل ترعة جانبية الحوشة الكليو 6 من الفم حتى نهاية الترعة بطول 7.775 كيلو متر بداية من الندافين حتى خلف كوبرى نجع الجسور، مؤكدا الالتزام بتنفيذ المواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال الجارية وضبط الجودة وزيادة معدلات تنفيذ المشروع بالتنسيق مع هندسة رى الأقصر والشركات المنفذة للمشروع، وتابع أعمال رفع كفاءة الكهرباء بقرية منشية النوبة، حيث تم تركيب 32 عامودا بنجع العرب بطريق الترعة العالية وطريق النوبيين ونجع ابو الحمد ونجع ابو سيدنا بالتنسيق مع هندسة كهرباء العديسات والطود، ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود.

وفى مدينة الأقصر يقول العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، أنه يتم متابعة أعمال التجهيزات لتبطين الترع برفقة عبد الحميد الكيلانى مدير التفتيش المالى والإدارى بمجلس مدينة الأقصر، ومسؤولى هندسة رى الأقصر، لافتا إلى أنه جارى التجهيز لتبطين (8) ترع داخل نطاق المدينة بحوالى 23 كيلو و600 متر بتكلفة مبدئية 53 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر أنه تشمل تلك الترع ما يلي: (ترعة جنابية الكرنك الشرقية بطول 4400م داخل حيز المدينة تبدأ من البياضية حتى المدامود بجوار كمين العمارى - ترعة الكرنك الشرقية عند مدخل البحاروة بطول 4300م حدود المدينة تبدأ من الحبيل حتى المدامود - ترعة العالية المستجدة عند مدخل حى المطار بطول 2100م حدود المدينة تبدأ من الحبيل حتى المدامود حتى الفرقة 15 - ترعة فرع واحد الأقصر بطول 2 كم مغطى تبدأ من بنزينة حماده أدم إلى شريط السكة الحديد أو شركة كيمو - ترعة جنابية الكرنك الغربية بطول 2 كم تبدأ من طريق المطار حتى كوبرى يسى - ترعة نجع الشيخ المنتهية بطول 2800م تبدأ من مرور الأقصر حتى طريق المطار نجع حسونة عند مدخل العوابد أو السمانين - ترعة صغيرة مسقى بابور حرف (أ) بطول 1500م تبدأ من نجع حسونة حتى نجع الحوالات - ترعة صغيرة مسقى بابور حرف (ب / د) بطول 4500م تبدأ من نجع السمانين حتى بنزينة النيل).

وفى مدينة البياضية قال اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، أنه تجرى أعمال التطوير بالمدينه وتوسعة طريق المسار السياحي، وتنفيذا لخطة الدولة بتبطين جميع الترع والمصارف، تم البدء فى تبطين الترعة بطول الطريق وهى ترعة المقلبية على المسار السياحة، وذلك تحت إشراف كل من المهندس صالح ابراهيم مدير عام الرى بقنا، ومهندس محمد سعيد مدير الرى بالأقصر.

وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية، فى بيان صحفى، أنه تم خلال الأيام الماضية العمل فى تشوين المعدات للبدء فى العمل، حيث إنه تم اعتمادها ضمن الميزانية الخاصة لوزارة الرى، وجارى العمل فى التبطين بدءا من شارع أحمد رضوان وعلى طول المسار السياحى، وسيتم العمل طبقا للمواصفات المطلوبة وبما يتماشى مع أهمية طريق المسار السياحى.

وفى مدينة القرنة يقول العميد علاء عبد الجابر رئيس المدينة، أنه تجرى أعمال تبطين ترعة الرياينة بطول 14 كم عند منطقة حاجر الضبعية، حيث أنه فى آخر زيارة للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وجه بإعداد الدراسات اللازمة لاستغلال أعمال التبطين لتوسعة طريق المسار السياحى الغربى بداية من فم الترعة عند منطقة حاجر الضبعية حتى مدخل طريق كوبرى البغدادي.

وينفذ برنامج تطوير القرى المصرية تحت الرعاية المباشرة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشرف عليه بشكل مباشر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتشارك كل أجهزة الدولة فى التخطيط له وتنفيذه، وتتولى أجهزة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال الإشراف على تنفيذ كافة المشروعات الإنشائية، حيث تم تقسيم المراكز المختارة بواقع 24 مركزا تحت إشراف وزارة الإسكان و27 مركزا.



احدي ترع الطود بعد نهاية تبطينها



أعمال تبطين وصيانة ترعة المقلبيه على المسار السياحى



البدء فى أعمال تبطين وصيانة ترعة المقلبيه على المسار السياحى



العمل فى تجهيز الترعة للتبطين والتأهيل



انتهاء تبطين احدى ترع مدينة اسنا



تبطين الترع خلال مبادرة حياة كريمة



تبطين ترعة الجبل بمدينة أرمنت بطول 8700 متر



تبطين جزء كبير من ترع مدينة الطود



جانب من العمل فى تبطين الترع جنوب الأقصر



جانب من تبطين إحدى الترع بإسنا



رئيس مدينة القرنة يشرح للمحافظ مشروعات التبطين



صورة تذكارية للعاملين بتبطين ترعة الجبل بأرمنت



عمال الأقصر خلال مشروعات تبطين الترع



عمليات تبطين ترعة الجبل غرب الأقصر



عمليات تبطين ترعة داخل مدينة إسنا



عمليات تجهيز الترع وتبطينها



فرش الأسمنت داخل ترعة بارمنت



فرش الترع بأرمنت لتطويرها



فرش الترعة بالأسمنت فى أرمنت



قيادات المدينة والري خلال متابعة تبطين الترع



متابعة تبطين الترع بمدينة أرمنت



متابعة مشروعات تبطين الترع بالاقصر



مدينة أرمنت تستكمل مهمتها فى مبادرة حياة كريمة



مشروعات تبطين الترع فى مدن الأقصر المختلفة



معدات المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بالاقصر