شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم السادس من ذى الحجة.. اللهم اكشف عنا هذا الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” عدد من الأدعية المستحبة، والتي يمكن الإكثار منها، لاسيما في العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي يوافق منها اليوم، اليوم السادس من ذي الحجة، فالمعروف أن لهذه الأيام الأوائل من ذي الحجة مكانة خاصة في الإسلام، وجاء فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ؛ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ" أخرجه الترمذي في "سننه".

وفيما يلي أدعية مستحبة يمكن الدعاء بها في هذه الأيام الأولى من ذي الحجة:

"اللهم إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيننا ودنيانا وأهلنا ومالنا".

"اللهمَّ استُرْ عوراتنا، وآمِنْ روعاتنا، واحفظنا من بين يدينا، ومن خلفينا، وعن يمينا، وعن شمالنا، ومن فوقنا، ونعوذُ بك أن أنغْتَالَ من تحتنا".

"اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة ".