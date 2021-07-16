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الرطوبة تصل 82% بالقاهرة.. تعرف على نسب الرطوبة بالمحافظات حتى الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل. وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة حتى الثلاثاء المقبل.

 

- القاهرة والوجه البحرى: 

 

العظمى ليلا 73 - 82

 

الصغرى نهارا 30 - 35

 

- السواحل الشمالية: 

 

العظمى ليلا 83 - 92

 

الصغرى نهارا 40 - 45

 

- جنوب سيناء: 

 

العظمى ليلا 45 - 60

 

الصغرى نهارا 30 - 35

 

- شمال الصعيد: 

 

العظمى ليلا 40 - 55

 

الصغرى نهارا 20 - 25

 

- جنوب الصعيد: 

 

العظمى ليلا 20 - 25

 

الصغرى نهارا 10 - 15

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