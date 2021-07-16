شكرا لقرائتكم خبر عن الرطوبة تصل 82% بالقاهرة.. تعرف على نسب الرطوبة بالمحافظات حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل. وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة حتى الثلاثاء المقبل.
- القاهرة والوجه البحرى:
العظمى ليلا 73 - 82
الصغرى نهارا 30 - 35
- السواحل الشمالية:
العظمى ليلا 83 - 92
الصغرى نهارا 40 - 45
- جنوب سيناء:
العظمى ليلا 45 - 60
الصغرى نهارا 30 - 35
- شمال الصعيد:
العظمى ليلا 40 - 55
الصغرى نهارا 20 - 25
- جنوب الصعيد:
العظمى ليلا 20 - 25
الصغرى نهارا 10 - 15