شكرا لقرائتكم خبر عن الرطوبة تصل 82% بالقاهرة.. تعرف على نسب الرطوبة بالمحافظات حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل. وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة حتى الثلاثاء المقبل. - القاهرة والوجه البحرى: العظمى ليلا 73 - 82 الصغرى نهارا 30 - 35 - السواحل الشمالية: العظمى ليلا 83 - 92 الصغرى نهارا 40 - 45 - جنوب سيناء: العظمى ليلا 45 - 60 الصغرى نهارا 30 - 35 - شمال الصعيد: العظمى ليلا 40 - 55 الصغرى نهارا 20 - 25 - جنوب الصعيد: العظمى ليلا 20 - 25 الصغرى نهارا 10 - 15