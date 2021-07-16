شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محور شينزوابي الجارى تنفيذه بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنفذ أجهزة محافظة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الهندسية، محور شينزو آبى، والمقرر افتتاحه خلال أيام، ويرصد الخليج 365 أهم المعلومات عن المحور الجديد.
يمر المحور من مدينة الامل بطول 2 كم.تم تسكين الأسر بمسار المحور بوحدات مفروشة بديلة.
يصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم.
يمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترا.
يمر بمسار الضغط العالي بعد دفن الخط.
يربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري .
يبدأ من محور مصطفى النحاس من المنطقة الحرة الاستثمارية .
يختصر المسافة والوقت ويخفف الضغط المرورى على شرق مدينة نصر.