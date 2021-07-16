شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محور شينزوابي الجارى تنفيذه بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ أجهزة محافظة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الهندسية، محور شينزو آبى، والمقرر افتتاحه خلال أيام، ويرصد الخليج 365 أهم المعلومات عن المحور الجديد.

يمر المحور من مدينة الامل بطول 2 كم.تم تسكين الأسر بمسار المحور بوحدات مفروشة بديلة.

يصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم.

يمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترا.

يمر بمسار الضغط العالي بعد دفن الخط.

يربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري .

يبدأ من محور مصطفى النحاس من المنطقة الحرة الاستثمارية .

يختصر المسافة والوقت ويخفف الضغط المرورى على شرق مدينة نصر.