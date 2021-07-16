شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة: لدينا سفراء من الفنانين ورجال الأعمال للدعم والترويج لمشروعات المبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة ان هناك حالة من التكامل والتماسك المجتمعي لم تشهدها مصر من قبل فهناك حكومة تخطط وشركات تنفذ وشباب يتابع ومجتمع مدني يدعم ويساند ورجال أعمال تتبرع وتساعد لذلك نجد لهذه المبادرة سفراء من جميع فئات المجتمع يقومون بدعمها والترويج لها منهم الفنان أحمد حلمي والمهندس نجيب ساويرس والمهندس هشام طلعت مصطفى والدكتور بهاء الدين أبو شقة وكابتن حازم إمام وكابتن عماد متعب والفنان أمير كرارة والشاب ياسين الزغبي وهو من ذوي القدرات الخاصة والذي أشاد بالمشروع القومي لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" قائلاً: "انا لفيت مصر بالعجلة وكنت فاكر إنني اعرف مصر لغاية ما انضميت لحياة كريمة واللي عرفت منها مصر بجد، اكتشفت فيها معدن المصريين الحقيقي، اكتشفت أن أهم صفة في المصريين هي حب الخير".



الجدير بالذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" قد بدأ كمبادرة أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" في الثاني من يناير عام 2019 ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021 يهدف إلي سد الفجوات التنموية في القري والمراكز المستهدفة و البالغ عددها 4685 قرية بإستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه تسهم في تحسين حياة اكثر من نصف سكان مصر من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم اهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم ، وصحة ،وتعليم، وري وتموين وزراعة وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية في القري والمراكز المستهدفة

وتتلخص أهدافها في الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا في القري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة وبمشاركة شركات القطاع الخاص ، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.