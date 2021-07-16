شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للاستثمار بالعراق: نسعى إنشاء "الرفيل" على غرار العاصمة الإدارية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سها النجار، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالجمهورية العراقية، إن العلاقات "المصرية والأردنية والعراقية" تشهد حاليا بداية عصرها الذهبى، حيث إن ازيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى التاريخية للعراق أثلجت صدورنا جميعا، مشيرة فى الوقت نفسه أن الحكومة العراقية عاكفة حاليا على إنشاء مدينة "الرفيل" بالعراق على غرار العاصمة الإدارية الجديدة بمصر.

وأضافت سها النجار، خلال حوارها مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامج مساء دى أم سى المذاع على قناة دى أم سى، أن العراق تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية فى عدة مجالات، وأنه جرى توقيع 15 مذكرة تفاهم بين الحكومتين العربيتين، وأن مصر بها تطورا هائلا فى مشروعات البنية التحتية ونسعى لاستفادة منها.

وتابعت، أن هناك مشروعا سكنيا ضخما اسمه الرفيل، وهو مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، ومساحته 80 ألف فدان، وستكون مدينة كاملة بكل مرافقها، ونزيد 2.5 مليون مواطن كل عام، وأننا نعمل على بناء مجتمعات عمرانية جديدة فى العراق، وأنه قريبا سيتم البدء فى التعامل بالشراكة المصرية للتطوير بالعراق.

وأوضحت: "أننا نشكر هيئة الاستثمار المصرية على التعاون المستمر مع دولة العراق، وأن الاستقرار الاقتصادى بالعراق ينعكس بالإيجاب على دول الجوار، وأننا لدينا منشآت صناعية ضخمة بالعراق ونعمل على شراكات مصرية، وأننا نعمل على فتح الأسواق بالعراق أمام المستثمرين والصادرات المصرية".

وعن عودة العمالة المصرية من جديد للعراق، قالت: "لدينا بطالة مرتفعة ونريد قيام العراق وهنحتاج الكفاءات المصرية سيرجعون مرة أخرى، مثلما كان من قبل.. ومعدل البطالة مرتفع لأن الاقتصاد لم يسر على النطاق الصحيح، وبسبب جائحة كورونا، وبسبب التذبذبات السياسية، أبقينا على توريد النفط، وعدم تطور القطاع الخاص والقطاعات خارج النفط أدت إلى بطالة كبيرة فى العراق".