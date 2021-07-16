مبادرة حياة كريمة تعيد البهجة لمنطقة "الشياحة" بوسط سيناء.. صور

القاهرة - سامية سيد - يجرى فى منطقة الشياحة، إحدى مناطق مركز نخل بوسط سيناء، تنفيذ مبادرة حياه كريمة بتمويل من الأزهر الشريف، وتتضمن إنشاء منازل ومسجد ومشغل ومحطة مياه.

وقال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، لـ"الخليج 365"، إن الإنشاءات بتمويل وتحت إشراف بيت الزكاة بالأزهر الشريف، استجابة لما اقترحه وطالب به أهالى المنطقة وفق طبيعة ومتطلبات السكان.

وأشار إلى أن المشروعات التى تمت وجار استكمال أعمال التشطيبات النهائية بها هى 25 منزلا ومسجد ومشغل وورشة ومحطة تحلية، مضيفا أنه يتابع على رأس لجنة تنفيذية من مجلس المدينة وفقا لتوجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء كل مراحل تنفيذ هذه المشروعات بالتنسيق مع الأزهر الشريف لسرعة الاستكمال والتسليم وبدء تسكين المواطنين المستحقين فى هذه المنازل.

وقال إنه جار إنشاء 25 منزلا بالمدينة تنفيذ جهاز تعمير سيناء ضمن خطة الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن السيناوى ومن أجل حياة كريمة، وإنشاء محطة التحلية الجديدة بمحطة المياه بقرية الكونتلا، والتى تأتى ضمن مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة لأبناء مدينة نخل.



المبنى الادارى



المسجد بالقرية_1



المسجد ليلا



المنطقة السكنية



المنطقة ليلا



تطوير المكان