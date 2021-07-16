شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. المساس بأمن مصر خط أحمر.. أبرز رسائل الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

المساس بأمن مصر خط أحمر.. أبرز رسائل الرئيس السيسى فى كلمته بمؤتمر حياة كريمة

الرئيس السيسى عن المناطق العشوائية: "قلت لو معايا فلوس هغير كل ده"

"التعليم" تعلن فتح باب القبول لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الأحد

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية أول وثانى وثالث أيام العيد بكامل طاقتها

الصحة: ارتفاع نسبة التعافى من كورونا لــ 77.8% بمستشفيات العزل

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 250 ألف زائر ومشارك بمعرض الكتاب حتى اليوم

وزير الكهرباء: نشهد تطورات إيجابية فى تنفيذ محطة الضبعة

التعليم تضبط 25 حالة غش بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة اليوم

انتظام صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر يوليو

انقطاع المياه عن بعض مناطق الجيزة نتيجة كسر مفاجئ