بالصور.. عايدة المصرية تستعد لاستقبال الجمهور في إيطاليا​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أتم الوفد الفني التابع لدار الأوبرا المصرية، جميع الاستعدادات الخاصة بالعرض التاريخي أوبرا عايدة الذي يقدم في الثامنة مساء الجمعة ١٦ يوليو علي المسرح المكشوف بالأكاديمية المصرية للفنون في روما بإيطاليا احتفالا بمرور قرن ونصف علي تقديمها لأول مرة في مصر عام ١٨٧١.

وشهدت البروفات النهائية للعرض تألق وتركيز وأداء متميز من جميع الفنانين بجانب عناصر الإبهار من خلفيات وملابس واكسسورات فرعونية بالإضافة إلى تصميم الإضاءة المبهر.

كما استعدت الأكاديمية المصرية للفنون بروما لاستقبال عددا من السفراء العرب والأجانب بجانب الجمهور من الجاليات المصرية والعربية والايطالية وتعد هذه هى المرة الأولى التي يقدم فيها أوبرا عايدة بفنانين مصريين في إيطاليا.

وقالت الدكتورة إيمان مصطفي المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة ورئيس الوفد الفني أنها فخورة بسفراء الفن المصري من دار الأوبرا وخاصة أن أوبرا عايدة تعد أيقونة الفن الرفيع وأكدت أن العرض يعد من الأعمال الفنية الضخمة والصعبة وأن فريق العمل أمام تحدي كبير للتأكيد علي الريادة الفنية المصرية وقدرة الفنانين المصريين علي المنافسة العالمية وتمنت إعادة تقديم أوبرا عايدة من جديد في الاماكن السياحية والتاريخية بمصر نظرا لأهمية دور القوة الناعمة في الترويج للحضارة المصريةو دعم الاقتصاد الوطني.

أوبرا عايدة من إخراج هشام الطلى ويؤديها نجوم فرقة أوبرا القاهرة السوبرانو إيمان مصطفي في دور عايدة، الباريتون عماد عادل في دور اموناصرو، الميتزوسوبرانو جولي فيظي في دور أمنيرس ، الباص رضا الوكيل في دور رامفيس ، أسامة علي في دور الرسول ، عزت غانم في دور الملك ، داليا فاروق في دور كبيرة الكهنة وصمم الإضاءة المهندس ياسر شعلان والديكور محمد عبد الرازق والصوت خالد درويش.

المعروف أن أوبرا عايدة كتب نصها الغنائي الايطالى جيسلا نزوني مستلهما قصة عالم الاثار الفرنسى اوجست مارييت التى خلد فيها انتصار المصريين على الاحباش حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس فى غرام الاميرة الحبشية عايدة بعد اسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذى اكتشف خطتهما وامر بدفن القائد راداميس حياً لاتهامة بالخيانة العظمى ، وكان من المقرر تقديمها لاول مرة ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس عام 1869 وتم تقديمها بعدها بعامين وتتميز بالديكورات الفخمة التى تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضارى وبالاعداد الضخمة للعارضين والمجموعات كما نال احد مقاطعها الموسيقية الذى يصور لحظة الانتصار (مارش النصر) شهرة واسعة ولاقت نجاحاً كبيراً عند عرضها فى مختلف دول العالم.