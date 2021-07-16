بحث جديد حول استخدامات النانو تكنولوجى بمكافحة أمراض النبات بمركز البحوث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، عن نجاح الباحثان بالمعهد الدكتور يوسف خميس، و محمد الشاروني، في إعداد ونشر بحث علمي هام بأحد العلمية العالمية المتخصصه ذات معامل تاثير عالي، حول دور النانوتكنولوجى فى تكنيك الصمت الجينى داخل النبات.

وأوضح مدير المعهد، في بيان، أنه تم من خلال البحث ابراز الدور الفعال للنانوتكنولوجى فى احداث صمت جينى لبعض الجينات الهامة للمسبب المرضى (الفطرى) داخل النبات بأقل تكلفة وبدقة عالية وابطال عملها وفى وقت قياسى وبالتالى عدم حدوث اصابة نباتية كأحد الطرق العلمية المبتكرة عالميا فى مجال مكافحه الامراض النباتية.

وأضاف خليل، أنه وفقا للدراسة تم استهداف ثلاثة من الجينات الهامه للمسبب الفطرى لمرض التعفن التاجى وتعفن الجذور الفيوزاريومى لنبات الطماطم وفك الشفرة الجينية لهذه الجينات ، حيث تم ذلك من خلال تصميم نوع مميز من المواد النانومترية الآمنة وتوظيفها كناقل نانومترى للجزيئات المسؤلة عن وقف عمل الثلاث جينات محل الدراسة وعملها بشكل آمن ولفترة أطول داخل أنسجة النبات؛ مما يحمى النبات من الأصابة طوال فترة النمو وحتى مرحلة الإثمار.

وتابع: أن نتائج الدراسة اثبتت امكانية مكافحة التعفن التاجى وتعفن الجذور بأكثر من تطبيق بكفاءة عالية وتوفير حماية كاملة ومستدامة للنبات من الاصابة حتى مرحلة الحصاد.

ووفقا للدراسة فٳنه من الممكن ٳستخدام هذا التكنيك المتطور وتوظيف هذه الجزيئات النانومترية الذكية كنواقل آمنة وفعاله بكفاءة فى ٳستهداف الممرضات النباتية الميكروبية الأخرى داخل أنسجة النبات وٳبطال عمل جيناتها داخل النبات دون الٳضرار بالخلايا النباتية السليمة مما يقلل من اى خسائر فادحة للحاصلات الزراعية المصرية.