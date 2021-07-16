صورة وثيقة انطلاق مشروع تنمية الريف المصرى "حياة كريمة" الموقعة من الرئيس السيسى

وجاء فى نص الوثيقة: "مستعينا بالله.. واثقا فى قدرات وطننا الغالى.. مؤمنا بإرادة شعبنا العظيم فى مواجهة التحديات، ويقينا بأن هذا الشعب يستحق الحياة الكريمة التى تليق بما قدم من تضحيات، وما واجه من تحديات وما تحمل من صعوبات لتظل مصرنا عزيزة أبية.. أعلن انطلاق المشروع القومى لتنمية الرسف المصرى "حياة كريمة" ليكون علامة مضيئة وشنة حسنة فى مسيرة الأمة المصرية.. ودائما بقوة وإرادة شعبها.. ستحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

القاهرة - سامية سيد - نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، صورة من توقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على وثيقة انطلاق مشروع تنمية الريف المصرى "حياة كريمة".

محمد يوسف

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