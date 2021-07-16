شكرا لقرائتكم خبر عن أنا والجيش نروح قبل ما يحصل حاجة لمصر.. رسائل مهمة للرئيس السيسى بمؤتمر حياة كريمة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الجنوح للسلام لا يعنى مطلقاً أنه يعنى المساس بمقدرات مصر، وتابع:"المساس بمقدرات مصر خط أحمر.. ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وابى من ابى..الجنوح للسلام لا يعنى أنه سماح بالمساس بمقدرات مصر".



أنا والجيش نروح قبل ما يحصل حاجة لمصر ..رسائل هامة للرئيس بمؤتمر حياة كريمة انفو جراف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: كلمة بقولها لكل من يهمه الاستقرار والسلام والتنمية بعيدا عن أى شكل من أشكال التهديد.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال احتفالية مبادرة حياة كريمة: ارجو أن يكون القلق الموجود لا يليق بنا أن يكون هذا القلق حاجة تانية قبل ما يحدث أى شيء في مصر لابد أن نكون انا والجيش نروح قبل ما يحدث أى شيء لمصر.

وتأتي الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.