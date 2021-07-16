شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات الرئيس.. الحكومة تعلن بدء إجازة عيد الأضحى من السبت 17 يوليو لـ 24 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فقد تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.