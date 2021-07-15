شكرا لقرائتكم خبر عن شروط القبول فى كلية الشرطة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى أكاديمية الشرطة، طلبات الراغبين في الالتحاق بها عن طريق الإنترنت لـ "تقديم كلية الشرطة 2021"، وذلك بدءً من 12 أغسطس المقبل، عن طريق الدخول لموقع الأكاديمية ثم تسجيل البيانات وتشمل "الاسم رباعي ورقم البطاقة ورقم الجلوس".

ووافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، حيث أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى، موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية وخريجي الجامعات.

يشترط تقديم كلية الشرطة 2021 فى المتقدم:



شروط القبول في كلية الشرطة

1- أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس

2- أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة

4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن

5- ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.