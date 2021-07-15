شكرا لقرائتكم خبر عن المساس بأمن مصر خط أحمر.. أبرز رسائل الرئيس السيسى فى كلمته بمؤتمر حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته فى المؤتمر الأول للمشروع الوطنى حياة كريمة إلى عدة موضوعات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وكانت أبرز رسائل الرئيس السيسى ما يلى:
- فخور بما حققه المصريون من انتصارات وإنجازات
- لا أخشى غير الله ولم يكن لى هدف سوى الوطن
- اقتحمنا مشكلات اقتصادية متراكمة على مدار عقود
- حياة كريمة تدشين للجمهورية المصرية الجديدة
- المساس بأمن مصر خط أحمر لا يمكن اجتيازه
- أشكر الجيش والشرطة وكل عامل بنى المجد لمصر وتحية خاصة للمرأة
- الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل
- نمتلك قوة عسكرية واقتصادية قادرة على حماية مقدراتنا
- لدينا خيارات متعددة للحفاظ على أمن مصر القومى
- لا يليق بنا أن نقلق
- لا يمكن أن ننجح إلا إذا كنا على قلب رجل واحد
- تحدثنا مع الإثيوبيين والسودانيين لجعل النيل نهرا للشراكة
- أنا والجيش نروح قبل ما يحصل حاجة لمصر
- نتعامل مع كل قضايانا بعقل راشد ولم ندغدغ مشاعر الناس أبدا
- ندعم التنمية فى قارة أفريقيا.. والتعمير هو الأصل