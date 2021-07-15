شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: لم أخش غير الله.. ولم يكن لى هدف سوى الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى موجها رسالته للشعب المصرى: "حين لبيت نداءكم كانت ثقتى في قدرات المصريين مطلقة ويقينى في النصر بلا شيك وذلك في رحلة العمل".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته باحتفالية مبادرة حياة كريمة: "لم أخش غير الله ولم يكن لى هدف سوى الوطن ولقد كان يقينى صادقا وثقتى في محلها حيث اثبت هذا الشعب الباسل ان عبقريته مسألة راسخة في مكنون شخصيته واستلهمت الشخصية المصرية عرقتها وقوتها وجذورها الحضارية وراحت تثبت للعالم قدرتها على صاعة المجد".

وتابع الرئيس السيسى: الشخصية المصرية لم تخش من اقتحام التحديات ولم تيأس من فعل آليات إعلامية وكانت التحديات كبيرة ولكنها أبدا لم تكن أكبر أو أقوى من إرادتنا على مواجهتها والعبور بالوطن نحو افاق المستقبل.

وتأتي الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.