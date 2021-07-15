شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: ندعم التنمية فى قارة أفريقيا.. والتعمير هو الأصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الجانب الإثيوبى سيوفر التنمية لهم من خلال إنتاج الكهرباء، وتابع: "احنا مستعدين أن نتعاون معاكم من أجل رفاهية الشعب الإثيوبى والسودانى والمصرى.. ده كان كلامنا وتوجهنا منذ البداية، وتابع:"إذا كان عننا ثقة فى الله وأنفسنا ..الهدم والتخريب استثناء.. والتعمير هو الأصل".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، أن مصر مستعدة لنقل خبراتها فى مجال الكهرباء والإنتاج الزاراعى لكافة القارة الإفريقية وليس إثيوبيا فقط، وتابع:"مستعدين ننقل خبرات ونتعاون فى مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعى ولدينا فى مصر قدرات مختلفة وقلنا أنها متوفرة لكل اشقائنا فى القارة الإفريقية وليس إثيوبيا ..بشرط محدش يقرب من الميه بتعت مصر".

وتابع الرئيس: "أنا بقول الكلام ده ليه الآن لأن مصر لا تسعى للتهديد والتدخل فى شئون الدول بل تدعوا إلى التعاون ونقبل التنمية التى تخرج عن إنتاج الكهرباء مع التأكيد أنه لا مساس بالميه الخاصة بمصر ..ببساطة خالص".

وتأتي الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.