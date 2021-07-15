شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: كل عام وجميع المصريين والعالم بخير وسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر والتحية لكافة المشاركين فى فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، قائلاً:"أنا متشكر ..شكراً جزيلاً ..اسمحوا لى أن اتوجه لكم بكل التحية والتقدر والاحترام والشكر..كل عام والجميع فى مصر والعالم بصحة وخير وسلامة..كل سنة وأنتم طيبيين".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، قائلاً:"النهاردة يوم جميل لأنه بداية ..أخرج عن السياق شوية..أقول لكم زمان كنت لما بمشى واشوف مناطق ظروفها صعبة ..كنت بحلم أن ده يتغير وبعدين لو أنا معايا أموال خاص بيا ..يا رب أنا هغير الكلام ده..صدقونى..وبعدين كنت أقول 100 مليار يبقا كافية..اللى كان بيسمعنا كان يقول ليا أنت بتحلم..ولو ماعك الفلوس دى مش هتعمل كدا".

واستكلم الرئيس السيسى:"ربنا هيخلى معايا البركة ..وهتغير وهتصصلح وهتراضى وتسعد الناس..يا رب أكون أقدر أو نقدر مع بعض إن شاء الله".

وتأتي الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.